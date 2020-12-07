Ле-Бурже, Франция, , 14:41 — REGNUM Проведение в 2021 году международного аэрокосмического салона в Ле-Бурже отменено в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом 7 декабря сообщается на сайте организаторов данного салона.

«Учитывая неопределенность, связанную с санитарным кризисом из-за COVID-19, принято решение отменить проведение в 2021 году авиасалона, который был запланирован на 21−27 июня», — говорится в сообщении организаторов.

Также указывается, что такое решение было неизбежным с учетом эпидемиологической ситуации на международном уровне. Кроме того, отмечается, что следующий аэрокосмический салон в Ле-Бурже будет проведен только в июне 2023 года.

Как передавало ИА REGNUM, 27 ноября глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что до конца текущего года может пройти первый полет нового отечественного самолета МС-21, оснащенного российским двигателем ПД-14.