Москва, 8 декабря 2020, 01:35 — REGNUM По мнению директора департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Петра Казакевича чем круче напор антироссийских санкций, тем сильнее российская экономика. Не является ли это утверждение излишне оптимистичным, пыталась разобраться обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.
Проблема с санкциями, которые могут быть усилены США в отношении российского госдолга, могут возникнуть оттого, что резко порскнут в стороны иностранные инвесторы, не желающие попасть под укоризну Вашингтона. И утверждения Казакевича, что в случае чего российский госдолг подхватят финансово натруженными руками местные инвесторы, может в таких условиях оказаться всего-лишь благопожеланием, которое еще и не сработает в нужный момент. Не дай Бог.
Но и кроме проблемы «кто поддержит», есть и другие вопросы к состоянию госдолга. Эти деньги, которые взяты взаймы, оправдывают себя, принося прибыль или нет? Читайте статью Галины Смирновой «Самонадеянность Минфина РФ: мы готовы к санкциям».