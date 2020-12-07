Уфа, , 14:36 — REGNUM Около 3,8 млрд рублей фискальных платежей взыскали в бюджет за 11 месяцев текущего года судебные приставы в Башкирии. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, к таким платежам относят сборы, налоги, госпошлины, штрафы и другие платежи. Они являются существенным источником доходов бюджетов различных уровней. Этот вид взысканий является одним из самых приоритетных направлений работы УФССП РФ Башкирии.

Отмечается, что при уклонении от уплаты по долгам, должник может лишиться имущества, а также может быть привлечен к административной ответственности.

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