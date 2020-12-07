Берлин, , 14:32 — REGNUM С января по ноябрь 2020 года в странах Западной Европы было продано 1,05 млн электрокаров и подключаемых гибридных автомобилей. Об этом сообщает издание Les Echos со ссылкой на немецкого аналитика Маттиаса Шмидта.

«Таковы объемы, наблюдаемые в Западной Европе, то есть в 15 странах-членах Европейского Союза плюс Норвегия, Швейцария и Исландия. Этот показатель составляет 10% от продаж новых автомобилей, при этом ожидается, что в целом рынок составит чуть менее 11 миллионов за весь 2020 год», — сообщил Шмидт.

Аналитик отметил, что продажи электромобилей и гибридов в 2020 году вырастут в два раза по сравнению с показателем реализации 2019 года. Так, продажи только электрифицированных машин по итогам одиннадцати месяцев уже превысили отметку в 500 000 экземпляров. При этом в 2019 году за тот же период было продано 354 000 экземпляров.

Напомним, в ноябре 2020 года реализация электромобилей в Германии увеличилась на 523%. Доля этих транспортных средств приблизилась к 10% среди остальных машин, представленных на авторынке страны.

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