Бразилиа, , 14:09 — REGNUM Первое место по продажам на авторынке Бразилии в ноябре 2020 года занял бренд Fiat. Об этом сообщает Automotive Business.

Отмечается, что Fiat удается удерживать первое место в рейтинге самых продаваемых автомобильных марок в Бразилии третий месяц подряд. В прошлом месяце там было продано 39 300 машин итало-американской компании. При этом доля марки на авторынке Бразилии достигла 18,4% среди других автопроизводителей, представленных в стране.

Ненамного отстает компания General Motors, продажи машин которой составили в ноябре на бразильском рынке 39 300 экземпляров.

Третье место занимает Volkswagen. За ноябрь в Бразилии было продано 34 300 автомобилей немецкой марки.

Также в ноябре 2020 года в рейтинг самых продаваемых марок на авторынке Бразилии вошли: Hyundai, Ford, Toyota, Renault, Jeep, Honda и Nissan.

Напомним, три модели Fiat стали самыми продаваемыми марками на авторынке Литвы по итогам октября 2020 года.

Читайте также: Названы регионы — лидеры в РФ по реализации китайских автомобилей