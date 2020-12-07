Москва, , 13:57 — REGNUM Отмена тарифных квот для импортеров говядины с 1 января 2022 года является одной из мер, направленных на стимулирование производства крупного рогатого скота, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Наталия Аседова.

«Кроме того, производители заверяют, что цены на говядину должны увеличиться еще примерно на 15%, чтобы разведение коров стало рентабельным.

Благодаря отмене квот ситуация на рынке станет более стабильной, поскольку импорт говядины смогут осуществлять любые представители внешнеэкономической деятельности.

Также вырастет уровень защиты российского рынка и сократится разница между оптовыми ценами на мясо говядины российского производства и импортными ценами на него.

Рост цен связан также с подорожанием импортного мяса из-за девальвации рубля, да и в целом за последний год наблюдалось существенное повышение цен на товары повседневного спроса.

Увеличение стоимости говяжьего мяса приведет к подорожанию широкого ассортимента мясной продукции. В частности, вырастут цены на полуфабрикаты, колбасные изделия, фарш, а также изменится стоимость питания в дошкольных учреждениях, отелях, ресторанах и кафе», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, производители предупредили, что цены на говядину в России выросли в 2020 году и, вероятно, продолжат расти дальше.

Читайте также: Производители мяса предупредили о подорожании говядины в РФ