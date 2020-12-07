Вашингтон, , 13:59 — REGNUM Министерская встреча ОПЕК+ должна быть проведена 4 января 2021 года. Об этом 7 декабря сообщает агентство Bloomberg.

При этом предыдущие встречи в рамках ОПЕК+ состоялись в период с 1 по 3 декабря текущего года и по их итогам было решено увеличить с 1 января 2021 года добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, в результате чего общая квота участников сделки с этого времени составит 7,2 млн баррелей в сутки.

При этом, как уточняет ТАСС, в правительстве России данную информацию о министерской встрече ОПЕК+, намеченной на 4 января будущего года, подтвердили.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов заявил, что нефтяники долго терпели снижение и цен, и объемов продажи нефти, и последнее обсуждение сделки ОПЕК+ было непростым.