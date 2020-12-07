Ашхабад, , 13:55 — REGNUM Запасы нефти в Туркмении с 2010 по 2019 год оставались на уровне 600 млн баррелей. Это следует из отчета World Oil Review 2020, опубликованного на сайте итальянской компании Eni.

По данным компании, в 2015 году в республике добыли 268 тыс. баррелей в сутки, в 2016 году — 247 тыс. тонн, в 2017 — 232 тыс. тонн, 2018 — 219 тыс. тонн, 2019 — 223 тыс. тонн.

С 2015 года отмечается рост внутреннего потребления нефти. Если в 2015 году этот показатель составлял 151 тыс. баррелей в сутки, то в 2019 году — 165 тыс. баррелей.

В Eni отметили, что власти Туркмении вкладывают крупные средства в модернизацию и диверсификацию нефтегазовой промышленности. Кроме того, на туркменских предприятиях внедряются передовые технологии.

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