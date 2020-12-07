Москва, , 13:57 — REGNUM Самыми продаваемыми автомобилями в ноябре 2020 года на российском авторынке стали модели марки Lada. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В прошлом месяце в России было продано 38 064 машины отечественной марки — на 22% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Следующие два места в рейтинге занимают корейские марки KIA и Hyundai, чьи продажи за ноябрь 2020 года в России увеличились на 7%. Так, за ноябрь в стране были реализованы 21 021 автомобиль KIA и 17 446 машин Hyundai.

Четвертое и пятое места заняли соответственно Renault (13 852 шт.; + 8%) и Volkswagen (10 208 шт.; +11%).

Кроме того, в рейтинг самых продаваемых в ноябре марок на авторынке России вошли также: Skoda (9666 шт.; +7%), Toyota (8199 шт.; — 7%), ГАЗ (5540 шт.; — 12%), Nissan (4924 ед.; — 4%) и УАЗ (4109 шт.; +10%).

Напомним, в ноябре 2020 года в России было реализовано 157 580 новых автомобилей — на 5,9% больше по сравнению с аналогичным периодом ноября прошлого года.

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