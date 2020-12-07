Москва, , 13:37 — REGNUM Находить недочеты и негатив в реализации жизненно важной для России программы импортозамещения продовольственного рынка гораздо легче, чем дать анализ и действенные рекомендации для эффективной реализации задачи. Вот почему так важно любое качественное исследование по этой теме, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Проблем в любой отрасли экономики хватает. Сельским хозяйством в сегменте малого и среднего бизнеса по-прежнему занимаются в основном энтузиасты и настоящие фанатики своего дела.

Однако и здесь нужно отдать должное государству — в России действует очень мощная финансовая поддержка фермерских хозяйств.

Если сравнить ситуацию 2014 года с 2020 годом, то яркие и убедительные изменения уже налицо. Россия значительно сократила импорт практически по всей линейке сельскохозяйственных культур и продуктам питания.

Россия стала царицей на рынке зерновых и занимает первое место в мире по экспорту. Важно отметить, что экспорт сельхозпродукции России с января по июнь включительно подрос на 18% ко второму полугодию 2019 года и достиг 13 млрд долларов США.

Поставки российской продукции растут на зарубежные рынки, в первую очередь Китай, Турцию, Индию, Садовскую Аравию, Казахстан и Украину.

За шесть лет в России производство мяса выросло почти в пять раз, это отличный показатель. Россия — страна северная, поэтому статистика в части фруктов и всей плодоовощной продукции будет ниже ожиданий оптимистов.

Именно Россия традиционно владеет самыми большими по запасам чистыми черноземными землями, их более 15% у страны от мирового объема. Для дальнейшего успешного роста отрасли важно стимулировать малый и средний бизнес.

Сегодня в России сформировались отличные условия для дальнейшего стремительного развития сельского хозяйства. Уже сегодня Россия становится мировой сельскохозяйственной державой.

Старшему и среднему поколению есть что вспомнить: в конце 80-х и начале 90-х годов полки магазинов были пустыми, а те же сыр и мясо можно было купить только по талонам», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, планы заместить поставки импортной продукции российскими товарами согласно стратегии импортозамещения от 2012 года оказались выполнены лишь частично, свидетельствуют данные Национального рейтингового агентства (НРА).

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