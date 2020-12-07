Москва, , 13:37 — REGNUM Российское судно «Академик Черский», способное завершить «Северный поток — 2», находится у недостроенного участка газопровода. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic.

Трубоукладчик стоит между польским берегом и островом Борнхольм, принадлежащим Дании. К нему регулярно подходят суда снабжения «Иван Сидоренко», «Умка», «Финвал», «Балтийский исследователь». Затем они возвращаются на логистическую базу достройки в германском порту Мукран.

Напротив южного мыса острова Борнхольм заканчивается более длинный из построенных участков трубопровода. Достраивать газопровод также будет трубоукладчик «Фортуна».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) согласовало укладку трубопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах.

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