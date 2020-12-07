Киев, , 13:28 — REGNUM Размер международных резервов Украины в течение ноября 2020 года незначительно сократился — на 4,65 млн долларов.

Соответствующие данные обнародовал сегодня, 7 декабря, украинский Набанк, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, таким образом, на 1 декабря размер резервов Украины составил 26,13 млрд долларов. Хотя по статистике международные резервы Украины падают третий месяц подряд, с начала нынешнего года они выросли на 3,3% (на 833,58 млн долларов).

Регулятор информирует, что валютные поступления в пользу правительства в ноябре составили 355,5 млн долларов, причем почти вся эта сумма — от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ).

Напомним, что в октябре национальный банк Украины официально ухудшилпрогноз по размеру международных резервовк концу 2020 г. до 29,1 млрд долларов. Вместе с тем, и этот показатель находится под очень большим вопросом, поскольку сейчас очевидно, что Украина до конца года не получит тех средств МВФ. на которые рассчитывала ранее.