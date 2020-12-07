Москва, , 13:18 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект о втором шаге к переходу к прогрессивной шкале НДФЛ, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Депутаты фракции ЛДПР предложили освободить от НДФЛ тех, кто получает доход в размере менее двух МРОТ.

Отметим, что законопроект был внесен до принятия решения о переходе к прогрессивной ставке НДФЛ: увеличивается НДФЛ в отношении доходов физлиц, превышающих 5 млн рублей в год.

Правительство РФ против принятия закона, принятие повлечет «огромные выпадающие доходов» бюджетной системы РФ. Комитет с такой позицией согласился.

Вместе с тем предложение ЛДПР поддержали восемь субъектов РФ, уточнил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

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