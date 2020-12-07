Москва, , 13:10 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект о смене нормативов распределения налоговых поступлений от налога от добавленную стоимость (НДС) между федеральным бюджетом и региональными бюджетами РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Речь идет о том, что изменить сложившиеся правила зачисления НДС в бюджетную систему, предлагается зачислять в региональные бюджеты 40% от налоговых доходов с НДС, а 60% — в федеральный бюджет.

Профильный комитет Госдумы согласился с позицией правительства, которое указала на выпадающие доходы бюджетной системы страны.

Законопроект Госдума может обсудить на заседании 15 декабря.

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