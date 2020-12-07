Найроби, , 13:12 — REGNUM Плавучий 824-метровый мост будет демонтирован, как только в 2025 году завершится строительство моста через порт в Момбасе. Об этом сообщает газета The Star со ссылкой на заявление министра транспорта Джеймса Мачария.

Мачария отметил, что мост, стоимостью 1,9 миллиардов долларов, будет демонтирован и установлен в другом районе, например в Ламу, где он будет обслуживать других кенийцев.

«Его срок службы составляет по меньшей мере 50 лет», — сказал Мачария.

Он добавил, что мост через порт Момбаса стоимостью 210 миллиардов долларов станет постоянным решением проблем паромной переправы через канал Ликони. Мачария сделал данное заявление после осмотра работ в районе плавучего моста. Они были завершены на 92%.

Плавучий мост рассматривался как чрезвычайное вмешательство на фоне опасений по поводу распространения коронавируса, особенно при пересечении канала Ликони. Ежедневно канал пересекают в среднем 300 000 человек и 6000 транспортных средств.

«В марте мы определили, что 90% случаев передачи вируса осуществляется в общественном транспорте, и Момбаса была горячей точкой из-за парома Ликони», — сказал Мачария.

Мост через порт Момбаса будет иметь высоту 70 метров, чтобы суда беспрепятственно проходили под ним.

«Пока мы говорим, мост проектируется. Проектирование будет завершено к июню 2021 года», — заявил Мачария.

По его словам, строительство планируется начать в декабре 2021 года, по оценкам, оно займёт четыре года. Правительство Кении сотрудничает в строительстве с Японией через агентство Japan International Corporation, добавил он.