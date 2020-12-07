Москва, , 13:06 — REGNUM Внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено на переговорах по новому пакету поддержки американской экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Продвижение в переговорах демократов и республиканцев будет оказывать позитивное влияние на спрос на рисковые активы, в частности, на российский рубль.

Также инвесторы будут продолжать следить за новостями, связанными с вакцинами от COVID-19, которые в последнее время поддерживали позитивные настроения на рынке.

Скорые перспективы массовой вакцинации обнадеживают инвесторов и дают повод надеяться на полную победу над вирусом и все вытекающие благоприятные последствия.

На этой неделе будет публиковаться немного данных. Среди ключевых стоит выделить заседание ЕЦБ. По его результатам рынки ожидают сохранения мягкой денежно-кредитной политики, а также возможные изменения в сторону увеличения в рамках программы количественного смягчения. Также в США будет опубликована статистика по инфляции.

Прежде всего, стоит отметить, что валютная пара доллар/рубль на прошлой неделе достигла верхней границы целевого диапазона — 74.

На этой неделе не исключена коррекция от этого уровня, которая может закончиться уже сегодня и дальнейшее снижение в диапазон 72−74 руб./доллар», — считает эксперт.

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