Берлин, , 13:06 — REGNUM Автономные автомобили Volkswagen будут готовы к продаже к 2025−2030 годам. Об этом сообщает немецкое издание Wirtschaftswoche со ссылкой на генерального директора Volkswagen Герберта Дисса.

Так, по словам Дисса, процесс разработки беспилотных автомобилей ускоряется за счет повышения производительности компьютерных микросхем, необходимых для управления.

«Ожидается, что в период с 2025 по 2030 год появятся готовые продаже на рынке автомобили с автономным управлением», — сообщил он.

Дисс считает оправданной высокую рыночную стоимость компаний, занимающихся разработкой автономного вождения.

«Если все такси и грузовики в какой-то момент смогут ездить автономно, то, конечно, это оправдывает высокую оценку. Возможны колоссальные сбережения, особенно в странах с высокими заработками, таких как США или Европа», — добавил глава компании.

Напомним, на конец октября 2020 года беспилотные автомобили в Пекине успешно проехали более 2 млн км в рамках дорожных испытаний.

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