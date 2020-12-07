Москва, , 12:58 — REGNUM Проект, направленный на замещение большей части ввозимых импортных продуктов на отечественные аналоги, строился на оптимистичной оценке возможностей отечественного производства. Частично ожидания оправдались: импорт сократился, а дефицита по каким-либо товарным группам не наблюдается, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Отставание по цифрам замещения по определенным группам (молочная, плодоовощная продукция) не свидетельствует о провале программы. Некогда сформулированные целевые показатели в условиях рынка не могут иметь абсолютного характера.

Тем более, что существуют определенные естественные границы замены импорта. Прежде всего это касается плодоовощной продукции, ввиду наличия сезонного и климатического факторов. В результате ввоз овощей и фруктов становится необходимостью.

Следует отметить крайне неприятный факт: отечественный производитель, в своей значительной части, не способен к конкуренции с западными предпринимателями, как по ценам, так и по качеству.

Это связано с несравнимыми по масштабам мерами поддержки со стороны государства и природными условиями. Ограничения по ввозу продуктов снизили ценовую конкуренцию и привели к снижению качества по целой группе товаров.

Даже по видам продукции, по которым произошло значительное уменьшение импорта, нельзя дать однозначной оценки. Так, значительное сокращение ввоза говядины не привело к дефициту.

Однако рынок спроса и предложения балансируется за счет роста цен: за 9 месяцев текущего года говядина подорожала более чем на 17% (возможно, что это не предел). Чтобы говядина не превратилась в деликатес к праздничному столу, необходимо либо вложение в производство (с длинными сроками окупаемости), либо наращивание импорта.

Импортозамещение, со всеми оговорками, показало себя вполне работающей программой. Однако жизнь продемонстрировала и ее ограниченность, как в плане невозможности полного отказа от поставок по определенным группам товаров, так и в разрезе ограничения реальной конкуренции, что ведет к росту цен и снижению качества продукции.

Только сочетания мер поддержки отечественного производителя и постепенное (в рамках разумных квот) снятие ограничений на импорт позволит перейти к сбалансированному по качеству и ценам рынку продуктов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования Национального рейтингового агентства (НРА), Россия не смогла достичь целей импортозамещения продуктов питания. Объем импорта молочной продукции, в частности, удалось сократить на 20% вместо запланированных ранее 30%.

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