Москва, , 12:41 — REGNUM Экономика России нуждается в том, чтобы у людей было больше свободного времени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал заявление депутата Госдумы Геннадия Онищенко («Единая Россия») о том, что длинные новогодние выходные плохо влияют на здоровье людей и оказывают негативное влияние на экономику России.

«Начнем с того, что пьянствуют далеко не все. Надо понимать, что экономика нуждается в выходных днях. Когда люди отдыхают, они тратят, они занимаются туризмом. Для экономики важно, чтобы у людей было свободное время, в которое они могут потратить деньги, — сказал Кагарлицкий. — Любопытный момент состоит в том, что сейчас в условиях удаленной занятости экономика начала замедляться, так как люди перестали выходить из дома без крайней необходимости и перестали тратить деньги. Соответственно целые отрасли начали умирать, причем даже те, что нуждались в удаленной работе».

Иными словами, как подчеркнул социолог, свободного времени у людей должно быть больше.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин согласился с мнением Онищенко по поводу негативного влияния длинных новогодних выходных.

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