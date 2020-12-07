Москва, , 12:34 — REGNUM Когда депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») рассуждает о том, что длинные новогодние выходные негативно влияют на экономику РФ и на здоровье граждан, он говорит правильные вещи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Посчитать ущерб очень сложно. Но все предприятия, которые в течение праздников не работают, теряют почти треть месяца. Вот вам 1/24 годового производства улетела, — сказал Делягин. — Люди, которые регулярно пьют, находятся в той же зоне риска, что и диабетики. И когда человек ударно пьет и разрушает свое здоровье, и сейчас это всё будет на Новый год. На всё это накладывается страх и отчаяние из-за того, что денег нет. Люди понимают, что заработать не получится. И на этом фоне лучше обходиться без праздников. Потому что люди пьют от страха и отчаяния и калечат себя очень сильно даже без коронавируса. Так что Онищенко всё правильно говорит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, кому в РФ было выгодно введение длинных новогодних выходных.

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