Ярославль, , 12:22 — REGNUM Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров предлагает с 2021 года снизить ставки налогов для организаций и бизнеса, которые сейчас работают по упрощенной системе налогообложения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на аппарат уполномоченного. Письмо с инициативой бизнес-омбудсмен направил губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову и председателю Ярославской областной думы Алексею Константинову.

Альфир Бакиров

Как ранее сообщало ИА REGNUM популярный у бизнеса налоговый режим единого налога на вмененный доход перестает действовать с 1 января 2021 года. Правительство приняло ряд мер, обеспечивающих переход предпринимателей на патентную систему налогообложения, в Ярославской области изменено региональное патентное законодательство. Однако, патенты не могут использовать организации и ИП, в штате которых работает более 15 сотрудников и чей доход в этом году превысил 60 миллионов рублей.

«Для таких категорий сегодняшних плательщиков ЕНВД есть несколько вариантов — общая или упрощенная системы налогообложения, в редких случаях — сельскохозяйственный налог. Чтобы снизить налоговую нагрузку, Альфир Бакиров предлагает установить для них ставки по упрощенке в размере 2% по системе «доходы» и 6% по системе «доходы минус расходы». По его мнению, это позволит снять социальное напряжение в предпринимательской среде и положительно повлияет на стабилизацию экономической ситуации в регионе», — рассказали в аппарате ярославского бизнес-омбудсмена.

В письме на имя ярославского губернатора уполномоченный отмечает, что подобные меры уже приняты во Владимирской, Вологодской и Ульяновской областях, а также в Бурятии.

«В большинстве регионов данная инициатива находится в стадии обсуждения. Альфир Бакиров считает необходимым обсудить предлагаемые изменения и в Ярославской области, чтобы принять соответствующий закон не позднее конца текущего года. Сейчас в регионе налоговые ставки на УСН составляют 6% по системе «доходы» и 15% по системе «доходы минус расходы». Пониженные ставки в настоящее время действуют для таких видов деятельности как сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, обрабатывающие производства, строительство, услуги паллиативной медицинской помощи, деятельность в области телевизионного и радиовещания», — отметили в аппарате бизнес-омбудсмена.

До конца года в Ярославской области также действуют меры по поддержке отраслей, пострадавших от пандемии. Для этих категорий бизнеса налоговые ставки снижены до 1−5 процентов по разным системам.

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