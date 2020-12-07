Москва, , 12:20 — REGNUM Длинные новогодние выходные в начале «нулевых» ввела «тусовочка из «Единой России», которая хотела подольше покататься за границей на горных лыжах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 7 декабря экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал заявление депутата Государственной думы Геннадия Онищенко («Единая Россия»), который сказал, что длинные новогодние выходные плохо влияют на здоровье людей и оказывают негативное влияние на экономику России.

«Насчет влияния на экономику, то это речь о здоровье людей. Люди просто тупо пьют. Люди жестко бухают. И разговор об отмене длинных каникул идет с момента их введения в начале «нулевых». И все эти годы, почти 20 лет, вся страна говорит о том, что эти праздники надо сделать короче, что надо убрать часть дней с Нового года и добавить их к майским праздникам, когда все занимаются хозяйством, — сказал Делягин. — Но длинные каникулы вводила тусовочка, которая каталась на горных лыжах. И эта тусовочка из «Единой России» хотела покататься подольше. А сейчас, когда тусовочку не пускают кататься на горных лыжах, она понимает, что уже можно позволить людям немного заработать себе на жизнь».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Онищенко заявил, что в первые дни нового года у скорой помощи самая напряженная работа в связи с алкогольными отравлениями и травмами, полученными гражданами в нетрезвом виде.

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