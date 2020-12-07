Санкт-Петербург, , 12:33 — REGNUM Общественный представитель бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова — Анастасия Татулова — обратила внимание на невзгоды петербургских предпринимателей сектора общепита, которым чиновники запретили работать с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. Кроме того, в дни разрешенной работы рестораны, кафе и бары Петербурга также должны будут закрываться уже в 19:00 с 25 декабря по 10 января.

Татулова решила переубедить губернатора Александра Беглова, ища поддержку также и на федеральном уровне, ради чего «обратилась в правительство России и мэрию Санкт-Петербурга с просьбой смягчить предновогодние ограничения для бизнеса», сообщили ИА REGNUM 7 декабря в пресс-службе Титова.

Добавим, сфера развлечений — театры, концертные залы, галереи — тоже должны будут закрыться с 30 декабря по 10 января. Смольный объясняет это стремлением отвадить от Северной столицы туристов, чтобы удержать неустойчивое плато по коронавирусу.

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Однако ограничения неэффективны и вредны для экономики города, пишет Татулова, ссылаясь на «огромное количество обращений предпринимателей из разных отраслей, работающих в Санкт-Петербурге».

Как уточнили в пресс-службе Титова, Татулова отправила письма «на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко и мэра Санкт-Петербурга Александра Беглова».

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«По данным общественности, в прошлой волне пандемии во время действия аналогичных мер ни правоохранительные органы, ни представители исполнительной власти не были в состоянии прекратить деятельность тысяч формально закрытых предприятий, которые продолжали свою деятельность вопреки ограничениям. Предприятия в такой ситуации массово уходят в теневой сектор, при этом контролировать соблюдение противоэпидемических мер ими при таком подходе фактически невозможно», — говорится в документах бизнес-омбудсмена.

По мнению Анастасии Татуловой, введенные ограничительные меры не смогут предотвратить массовое скопление горожан и гостей города в транспорте, на улицах и в доступных общественных пространствах, но спровоцируют массовое стихийное проведение торжеств, прием пищи и напитков в неприспособленных антисанитарных условиях. Представитель Титова просит Петербург отказаться от новогодних запретов

«Татулова предложила вице-премьеру Чернышенко, который в правительстве курирует туристическую отрасль, и мэру Беглову скорректировать ограничения в диалоге с бизнесом, для чего создать с 7 декабря совместную рабочую группу», — заявили в пресс-службе Бориса Титова.

В частности, речь идёт о том, чтобы оставить запрет только на ночную работу заведений общественного питания и гостеприимства, полный запрет объявить только в новогоднюю ночь.

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