Москва, , 12:07 — REGNUM Ситуацию, в которой Россия не смогла достичь целей импортозамещения продуктов, доктор экономических наук Никита Кричевский назвал «ударом под дых» министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. Комментируя в своем телеграм-канале результаты исследования Национального рейтингового агентства (НРА), которые процитировал «Коммерсантъ», он, прежде всего отметил:

Покупка продуктов

«За восемь лет, прошедших после принятия стратегии импортозамещения до 2020 г., на рынке пищевой продукции существенно удалось сократить только импорт мяса — на 65%. Но это все еще на 2,8 п. п. меньше, чем заложено в стратегии.

Экспорт молочной продукции к концу 2020 г. сократился на 20% вместо провозглашенных в стратегии 30%, плодоовощной продукции — на 11% вместо запланированных 20%. Провальной ситуация оказалась с импортом овощей: предусматривалось, что к 2020 г. их ввоз сократится на 70%, по факту вышло на 27%. При этом в разы вырос реэкспорт.

Например, Норвегию, поставлявшую до эмбарго до 40% рыбы, заменили Чили и Фареры, откуда сегодня поступает соответственно 20% и 16%. В то же время поставки норвежской рыбы в Чили выросли втрое. Эквадор, откуда сейчас завозится 22% фруктов, фактически заменил ЕС. Однако за последнее время сам Эквадор увеличил закупки этой продукции в Европе в семь раз, что превышает объемы внутреннего потребления.

Поставки овощей из Европы частично заместил Китай: доля этой страны в импорте составляет 21% против 8% в 2013 г. Между тем параллельно сама КНР втрое увеличила закупки овощей в ЕС. А что же наши аграрии? Да ничего: разоряются, если, конечно, они не холдинги и 94% всех субсидий, как «Мираторг» несколько лет назад, забрать под себя не могут».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что Россия почти не смогла достичь целей импортозамещения продуктов, известил ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентстве (НРА). По данным исследователей, на рынке пищевой продукции существенно удалось сократить только импорт мяса.