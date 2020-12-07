Москва, , 12:06 — REGNUM Транспортировка нефти на участке нефтепровода «Дружба» Михалки — Броды в направлении Венгрии и Словакии приостановлена на одни сутки из-за прокачки сырья на Мозырский НПЗ из Одессы. Об этом 7 декабря сообщил журналистам официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин.

«На сутки остановлен участок Михалки — Броды (направление на Венгрию и Словакию) из-за плановой прокачки нефти из нефтепровода Одесса — Броды на Мозырь», — приводит его слова ТАСС.

Также отмечается, что транспортировка нефти в направлении Венгрии и Словакии во время приостановки указанного участка могут обеспечить за счет ранее созданных нефтяных запасов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил, что добыча сырой нефти сократится с ранее согласованной суммы в 7,7 до 7,2 млн баррелей в сутки в январе 2021 года, отметив, что решение ОПЕК имеет здравый смысл.