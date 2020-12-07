Москва, , 11:54 — REGNUM Власти Подмосковья поддерживают ряд промыслов, однако в этом направлении необходима проработка единой стратегии развития. Об этом в ходе Международного ремесленного конгресса заявила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«На сегодняшний день 19 предприятий, причисленных к народно-художественным промыслам, мы их всех сохраняем, но состояние у всех разное. У нас в Мытищинском городском округе есть Жостово и Федоскино. Если Жостово находится в очень успешном состоянии, развивается, то Федоскино находится в непростом состоянии, что является серьёзным нашим переживанием. Мы поддерживаем, выделяем субсидии, но нужна единая стратегия для развития всех промыслов. То же Жостово требует поддержки», — сказала Виртуозова.

Она призвала оказать помощь промыслам, оставшимся в госсобственности: «Да, субсидии, да, помогаем с газификацией, но возможности с субсидиями разные. Субсидия — важная история, но она не может быть стимулом развития промысла. Она существует для поддержания и первого толчка. А дальше — два пути: первый — это когда мы передаём промысел добросовестному инвестору. Если промысел не нашёл инвестора, мы должны выработать общую стратегию развития для промыслов, которые остаются в государственной собственности».

Виртуозова отметила, что ключевой проблемой в данной сфере является сбыт продукции: «Сегодня у промыслов нет единых точек сбыта в Москве и регионах. Здесь правительство может и должно помогать. Сбыт и продвижение для промыслов — ключевая дорожка, благодаря которой мы можем изменить ситуацию».