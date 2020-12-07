Москва, , 11:53 — REGNUM В Госдуме видят перспективы для достижения целей импортозмещения в сфере продуктов питания.

«Прежде чем заниматься импортозамещением товаров, необходимо провести национализацию элит. Так что всё ещё впереди!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2014 году в качестве контрсанкций было введено эмбарго на продукты питания из стран Евросоюза и ряда других (мясо-молочная продукция, рыба, овощи и фрукты). Вместе с тем Россия не смогла за счет внутреннего производства заместить поставки основных категорий импортных продуктов питания, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентстве (НРА). На смену европейским поставщикам пришли компании из других стран, причем в целом ряде случаев речь идет о реэкспорте все той же, в основном европейской, «запрещенки».