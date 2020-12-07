Стокгольм, , 11:45 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции привела к резкому увеличению спроса на аренду домов отдыха в горнолыжных районах Швеции. Особенно быстро цены растут в Емланде и Даларне, расположенном в центральной части Швеции. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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За последний год аренда туристических баз в районе Херьедалена выросла на 37 процентов. В Даларне цены выросли на 36%.

По словам сотрудницы туроператора Fastighetsbyrån Нины Петерссон, после периода весны и лета в этом году спрос на аренду домов отдыха вновь начал расти.

«Мы отмечаем особое внимание, уделяемое рынку горнолыжных курортов, особенно с августа», — заявила Петерссон.

Интерес любителей отдыха в горах также привел к повышению цен на съем жилья в окрестных районах.

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