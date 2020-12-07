Новосибирск, , 11:38 — REGNUM Рейтинг самых продаваемых за десять месяцев 2020 года подержанных автомобилей на вторичном рынке Новосибирска обнародован на сайте «Цена Авто».

Так, возглавили рейтинг три модели японской марки Toyota. За период с января по октябрь 2020 года автолюбители Новосибирска приобрели 1 924 экземпляра Toyota Corolla, 1 258 единиц Toyota Camry и 1 219 кроссоверов Toyota RAV4.

Три следующие модели топ-10 самых продаваемых подержанных машин Новосибирска также оказались японского производства. Четвертое, пятое и шестое места заняли соответственно Lexus RX (1 104 ед.), Subaru Forester (1 094 ед.) и Honda CR-V (1 018 шт.).

Также в рейтинг вошли: Hyundai Solaris (918 шт.), Nissan X-Trail (869 шт.), Nissan Qashqai (805 шт.) и Mitsubishi Outlander (748 шт.).

С января по октябрь 2020 года продажи автомобилей с пробегом в Новосибирске сократились на 1,9%, до 53 678 экземпляров.

Напомним, в ноябре 2020 года в России было продано 157 580 новых автомобилей — на 5,9% больше, чем в ноябре прошлого года.

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