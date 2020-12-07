Подгорица, , 11:29 — REGNUM Аэропорты Черногории несут многомиллионные убытки из-за пандемии коронавируса. Количество пассажиров в обоих аэропортах резко сократилось. Последствия ощущает и туристическая отрасль.

Как сообщил глава предприятия «Аэропорты Черногории» Данило Орландич, «сегодня у нас более чем на 2 миллиона пассажиров меньше, объем перевозок составляет 64% по сравнению с прошлым годом, а доход почти на 25 миллионов меньше».

Воздушное движение значительно сократилось, но не приостановлено, однако в самолетах, перевозивших пассажиров в последние месяцы, пустых мест больше, чем занятых.

«У нас около 1000 пассажиров в день в обоих аэропортах, и это где-то в среднем», — сказал Орландич.

«Я могу сказать, что наша линия с Белградом довольно прочная и, безусловно, линия на Стамбул, практически все рейсы заполнены», — сказал Орландич.

Недавно было объявлено об открытии авиасообщения с Украиной, и ожидается возвращение в Черногорию бюджетных авиакомпаний.