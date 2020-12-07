Москва, , 11:36 — REGNUM Госкорпорация «Ростех» намерена выкупить контрольный пакет в компании «Форт», которая производит вакцины от гриппа. Об этом глава Ростеха Сергей Чемезов заявил 7 декабря журналистам.

Фармацевтический холдинг «Нацимбио», входящий в Ростех, владеет 25% акций компании. Сейчас «Форт» на подъемё как основной производитель четырехвалентной вакцины от гриппа, спрос на неё с каждым годом растёт.

«У нас сейчас там 25%, хотим контрольный пакет», — сказал Чемезов.

Также Ростех намерен продать Акционерной финансовой корпорации (АФК) «Система» свою долю в фармацевтической компании «Синтез». Доля Ростеха составляет 32,4%, при этом у «Системы» — основной пакет.