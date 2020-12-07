Москва, , 11:09 — REGNUM Народный художественный промысел требует пристального внимания и государственной поддержки. Об этом в ходе Международного ремесленного конгресса заявила член Совета Федерации РФ Елена Авдеева.

«Россия — одна из немногих стран, сохранивших народный художественный промысел. Он является частью мирового культурного наследия. С точки зрения сохранения истории и возможностей отрасли НХП, конечно, и предприятия, и мастера требуют пристального внимания и господдержки», — сказала Авдеева.

Она напомнила, что сектор народного художественного промысла — коммерческий: «Понимая их специфику, поддержка крайне необходима. Поддержка оказывается государством в серьёзных объёмах. Если учитывать то, что идёт по линии Минкультуры, — там уже за миллиард поддержки в течение годового периода. Если бы в 90-х годах такая же поддержка оказывалась отрасли, мы бы видели и большее число предприятий, и большее число промыслов».

Авдеева подчеркнула, что народные художественные промыслы не привязаны к мегаполисам, и туристическая индустрия способна оживить экономику в этом направлении.