Бишкек, , 11:07 — REGNUM Бюджет Киргизии ежемесячно теряет миллионы долларов из-за остановки горнорудных предприятий по причине нападений местных жителей на инвесторов. Об этом заявил руководитель центрального комитета горно-металлургического профсоюза республики Эльдар Таджибаев, пишут киргизстанские СМИ.

По его словам, такие конфликты привели к тому, что уже более 5 тысяч горняков и металлургов остались без работы.

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Глава профсоюза отметил, что правительство должно постараться решить проблемы на месторождениях как можно скорее, для улаживания конфликтов организовав переговоры между инвесторами и местными жителями.

При этом Таджибаев акцентировал внимание на том, что горнорудная промышленность является приоритетной бюджетообразующей отраслью экономики Киргизии — эта сфера обеспечивает почти 10% ВВП республики, 25% налоговых поступлений и около 50% экспорта, а также дает работу нескольким десяткам тысяч киргизстанцев.

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