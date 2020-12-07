Симферополь, , 11:07 — REGNUM Арбитраж Крыма 17 декабря 2020 года начнёт рассматривать иск зампрокурора Крыма к министерству имущественных и земельных отношений республики и сельскохозяйственному предприятию из Симферополя. Надзорная инстанция выступает в интересах совета министров региона, передаёт ИА REGNUM.

Иск поступил в суд ещё в ноябре 2020 года. Его приняла судья Лукачева. Ответчиком в деле, помимо министерства, выступает ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Крым-Агро».

Зампрокурора требует признать «недействительным договор аренды земельного участка» и применить последствия недействительности сделки. В деле речь идёт о земельном участке площадью 123 056 кв. м с кадастровым номером 90:11:240 801:1703, который находится в Сакском районе, «за границами населённых пунктов на территории Штормовского сельского поселения».

По данным публичной кадастровой карты, спорный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения и по документам предназначен под рыбоводство. Его кадастровая стоимость — 1257 632,32 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, сельскохозяйственное предприятие, которое фигурирует как арендатор и соответчик, было создано для морского рыболовства в июне 2016 года в Симферополе. Владелец и директор — Эрик Шубаев.