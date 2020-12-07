Москва, , 11:06 — REGNUM Китай более не заинтересован в том, чтобы на его территорию выносились отсталые по технологическому уровню производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил экономист, член генсовета «Партии Роста» Антон Любич. Так он прокомментировал будущее доллара в системе международных расчетов.

«Доля доллара в международных расчетах зависит не только от курса американской валюты, но и от ликвидности — то есть от возможности получить эту валюту или отдать эту валюту при оплате тех или иных товаров и услуг с минимальными комиссиями, — сказал Любич. — В силу того, что по номинальному размеру ВВП США остаются крупнейшей мировой экономикой и будут таковой в ближайшие годы, естественно, американскую валюту как основную валюту мировых расчетов ничто не потеснит».

Вместе с тем, как подчеркнул экономист, есть тенденция, когда развивающиеся страны проходят две стадии развития. Первая стадия — рост за счет вовлечения всё большего количества человеческого ресурса в экономику. На этой стадии необходим дешевый труд. Соответственно занижение курса национальной валюты такой страны к доллару — это способ привлечь на свою территорию трудоемкие производств. На следующей стадии развития страны переходят к увеличению внутреннего рынка потребления. Для этого необходим рост доходов населения.

«Так было в Германии во время германского экономического чуда. И сейчас на этой стадии находится Китай. Юань дорожает к доллару по той причине, что Китай более не заинтересован в том, чтобы на его территорию выносились отсталые по технологическому уровню производства, а заинтересован в том, чтобы развивались современные капиталоемкие производства и росло внутренне потребление, — сказал Любич. — Соответственно те страны, которые стимулируют переход ко второй стадии развития, заинтересованы в укреплении своих национальных валют к доллару, а те страны, которые просто хотят хоть чем-то занять свое беднеющее население, занимаются политикой: «Обвалим рубль — спасем Россию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что Россия и Китай выиграют от отказа использовать доллары в расчётах в том случае, если смогут создать альтернативу для расчётов без американской валюты на рынках Африки и Азии.

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