Москва, , 11:00 — REGNUM Новые идеи, как ограбить бизнес, придумывают в мэрии Москвы, расширяя рамки применения налогообложения МСП, считает руководитель Московского регионального отделения «Партии Роста» Дмитрий Пурим. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 7 декабря, комментируя обращение общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой не расширять список объектов для налогообложения по кадастровой стоимости в 2021 году из-за ситуации с пандемией.

«Небывалый кризис, связанный с пандемией, пока не преодолён и бизнесу становится с каждым месяцем хуже. На пороге — возврат льготных займов, отсрочек по налогам. Вместо того, чтобы объявить масштабное сокращение затрат на содержание армии московских чиновников, затрат, без которых можно обойтись, продолжается политика увеличения оброка с тех, кто ещё «на плаву». Объявленная Федеральным правительством программа сокращения на 10% затрат министерств и ведомств путём оптимизации структуры не нашла пока понимания в Москве. 46% россиян по опросам планируют экономить и создавать резервы на чёрный день. Но только не власти Москвы», — отметил эксперт.

«Легче снимать стружку с других, а куда Буратино денутся из Москвы со своими кукольными домиками?» — добавил он.

Напомним, новый перечень нежилых объектов, по которым в 2021 году будут рассчитывать налог на имущество исходя из кадастровой стоимости, правительство Москвы утвердило 24 ноября. И теперь в нём на 4 тысячи помещений больше, чем в 2020 году.