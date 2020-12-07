Душанбе, , 10:58 — REGNUM По итогам января — октября 2020 года объем импорта транспортных средств в Таджикистан составил $184,2 млн, что на 32,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в таможенной службе республики.

Отмечается, что большая часть импортируемых автомобилей — это подержанные транспортные средства. Самыми популярными марками автомобилей стали Opel, Hyndai, Toyota и Mercedes. Объем экспорта транспортных средств за указанный период составил $3,8 млн, что на 73% меньше, чем в январе — октябре.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января — июля 2020 года импорт транспортных средств в Таджикистан составил $123,6 млн, что на 34,1% меньше, чем годом ранее.

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