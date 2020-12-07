Бишкек, , 10:55 — REGNUM Правительство Киргизии продлевает до 1 января 2022 года срок действия запрета на проверку бизнеса государственными контролирующими органами. Такое решение одобрил исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков.

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Киргизстанские власти отмечают, что продление моратория необходимо для предоставления дополнительного стимула предпринимателям в условиях пандемии коронавируса.

ИА REGNUM напоминает, что 18 декабря 2018 года правительство Киргизии приняло постановление о введении временного запрета на проведение проверок бизнеса на период с 1 января 2019 года до 1 января 2021 года.

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