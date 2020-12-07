Москва, , 10:55 — REGNUM Цены на говядину в России выросли в 2020 году и, вероятно, продолжат расти дальше. Об этом предупреждают производители, сообщает 7 декабря РБК.

В Национальном союзе мясопереработчиков отмечают, что производственные цены на мясо крупного рогатого скота за девять месяцев 2020 года увеличились на 17,5%. Минсельхоз указывает, что средневзвешенная цена на полутушу говядины у сельхозпроизводителей выросла за год на 6% — до 243,87 тыс. руб. за 1 тонну по состоянию на конец ноября.

Розничные цены на говядину, по данным Росстата, в октябре выросли на 3% в годовом выражении, до 356,8 рубля в среднем за 1 кг. Бескостная говядина подросла в цене также на 3% — 503,4 рубля за 1 кг.

В Национальном союзе мясопереработчиков объясняют, что цены растут из-за подорожания импортного мяса, обусловленного девальвацией рубля. Отечественное производство говядины растёт медленно.

Дорожать дальше говядина может в связи с изменением таможенного регулирования для импортного мяса. Ранее правительственная комиссия одобрила отмену с 1 января 2022 года тарифных квот на импорт мяса крупного рогатого скота. Предполагается, что будет введена «плоская» ставка таможенной пошлины в 27,5%.

В Минсельхозе и Минэкономразвития полагают, что переход к «плоской» пошлине выгоден ради роста отечественного производства и импортозамещения.

«Из-за принятого правительственной комиссией решения и с учетом ослабления рубля стоимость говядины для россиян в рознице может вырасти более чем на треть», — пишет издание об опасениях переработчиков.

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