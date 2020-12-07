Москва, , 10:56 — REGNUM Сценарий развития ситуации на авторынке России до 2025 года представили 7 декабря эксперты агентства «Автостат».

Так, согласно базовому сценарию развития российского авторынка, в следующем году экономика России будет восстанавливаться медленно. При этом борьба с пандемией коронавируса должна завершиться до конца 2021 года.

За основу составления этого сценария было взято прогнозирование бюджета России на последующие три года. Так, в 2021 году продажи новых автомобилей сократятся в годовом сравнении на 5 — 6%, а реализация подержанных машин — на 1%. В дальнейшем ожидается умеренный рост как на рынке новых машин, так и на вторичном авторынке страны.

Напомним, в начале октября Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выпустила новый прогноз по итогам продажи машин в России на 2020 год. Согласно новому прогнозу АЕБ, реализация новых автомобилей в текущем году сократиться на 13,5%, до 1 552 000 экземпляров.

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