Тольятти, Самарская область, , 10:42 — REGNUM По итогам первых десяти месяцев 2020 года в России самый большой размер выручки с продажи машин Lada был получен с реализации моделей Lada Vesta. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

За отчётный период в стране был продан 81 121 автомобиль модели Vesta на общую сумму 59 млрд рублей.

На втором месте по выручке в модельном ряду бренда находится Lada Granta. Эту машину российские автолюбители приобрели в количестве 95 057 единиц на общую сумму более чем 50 млрд рублей.

Тройку лидеров замыкает Lada Largus (28 834 ед.; 20,5 млрд рублей). На четвёртом и пятом местах соответственно разместились Lada Xray (15 826 ед.; 10,7 млрд рублей) и Lada 4×4 (17 174 ед.; 975 млн рублей).

Напомним, с января по октябрь нынешнего года в России было продано легковых автомобилей Lada на суммы свыше 155 млрд рублей.

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