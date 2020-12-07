Барнаул, , 10:34 — REGNUM Помимо обозначенной Национальным союзом мясопереработчиков отмены в РФ тарифных квот на импортную говядину, к резкому росту цен на мясо и мясные продукты может привести ситуация, сложившаяся в отечественном животноводстве отдельных регионов. По данным корреспондента ИА REGNUM, к примеру, в Алтайском крае фермеры вынуждены пускать под нож скот из-за резкого удорожания кормов: за последний год цена фуража увеличилась почти вдвое, достигнув 14 тысяч рублей за тонну, тогда как закупочная цена молока, напротив, снизилась и составляет сейчас порядка 18 рублей за литр.

По словам специалистов сельхозуправления, около трети владельцев личных подворий с первыми морозами воспользовались услугами скотобоен.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что отмена тарифных квот на импортную говядину с января 2022 года в России может привести к резкому (более чем на треть) росту цен на продукт, пишет РБК со ссылкой на данные Национального союза мясопереработчиков. По мнению организации, говядина станет недоступной для большинства населения.

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