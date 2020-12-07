Москва, , 10:27 — REGNUM Стоимость базовой версии самого мощного серийного заряжаемого гибрида в России — Ferrari SF90 Stradale — составит 34,03 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

За эту цену модель смогут получить те клиенты компании, которые оформят предзаказ до конца декабря 2020 года. Уже в следующем году стоимость начальной версии возрастёт до 41 млн рублей. Таким образом, 1000-сильный SF90 Stradale станет самым дорогим спорткаром, который в настоящее время продаётся в России.

Первые экземпляры новинки российские покупатели получат не ранее, чем в сентябре 2021 года. На данный момент в РФ находится лишь демонстрационный экземпляр предсерийной модели.

Напомним, за первые девять месяцев нынешнего года мировые продажи новых машин Ferrari составили 6440 экземпляров, что на 17% меньше, чем в прошлом году.

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