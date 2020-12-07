Москва, 7 декабря 2020, 10:14 — REGNUM Планы чиновников заместить поставки импортной продукции, в том числе запрещённых к ввозу в рамках контрсанкций в августе 2014 года, российскими товарами согласно стратегии импортозамещения от 2012 года оказались выполнены лишь частично. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Национальным рейтинговым агентством (НРА).
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Так, объём экспорта молочной продукции к концу 2020 года должен был сократиться на 30%, однако в реальности сокращение составило 20%. Импорт плодоовощной продукции фактически уменьшился на 11% вместо запланированных 20%.
Отмечается, что за восемь лет, прошедших после принятия стратегии импортозамещения в России, на рынке пищевой продукции существенно удалось сократить только импорт мяса — на 65%. При этом заложенные в стратегии показатели всё равно не достигнуты. Это на 2,8% меньше запланированного.
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При этом аналитики указывают, что значительная часть продуктов питания всё ещё ввозится из-за рубежа, но уже из других стран. Эксперты полагают, что в целом ряде случаев речь идёт не о замещении, а о реэкспорте всё той же, в основном европейской, «запрещёнки». Например, поставки норвежской рыбы в Россию сократились, их заменили поставки из Чили и с Фарерских островов. При этом одновременно втрое выросли поставки из Норвегии в Чили.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что импортозамещение в России может дать толчок к собственному развитию в производстве, промышленности и фармакологии, однако это — не панацея. Глава государства подчеркнул, что Россия не стремиться «всё импортозаместить».
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