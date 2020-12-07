Уфа, , 10:13 — REGNUM Российско-узбекский молодежный бизнес-форум пройдет в Уфе. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы службы ведомства, мероприятие, целью которого является содействие российским и узбекским бизнесменам в установлении двусторонних деловых отношений, пройдет с 7 по 10 декабря в столице Башкирии.

Отмечается, что очное участие в мероприятии примут 30 предпринимателей из Узбекистана. А всего свыше ста бизнесменов из двух стран будут участвовать в нем в онлайн формате. Сообщается, что на форуме будут рассмотрены вопросы сотрудничества молодых бизнесменов России и Узбекистана, внешнеэкономической деятельности, а также вопросы поддержки молодых мигрантов.

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