Тольятти, Самарская область, , 09:53 — REGNUM По итогам первых десяти месяцев 2020 года самой перепродаваемой машиной Lada в России стала модель Lada 2114. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По итогам января — октября текущего года на вторичном авторынке России было перепродано 101 013 экземпляров Lada 2114 — на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте по популярности разместилась Lada 2107. Её перепродажи составили 84 547 единиц. Это на 14,8% меньше прошлогоднего уровня перепродаж. Тройку лидеров замыкает Lada 2170 Priora (81 352 ед.; — 7%).

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились Lada 2190 Granta (75 721 ед.; +10%) и Lada 2121 Niva (73 183 ед.; — 2%).

Напомним, с января по октябрь текущего года перепродажи машин Lada на российском рынке составили 1 025 016 единиц. Это на 7,2% меньше, чем было перепродано год назад.

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