Москва, , 09:44 — REGNUM После выходных ситуация на внутреннем валютном рынке не претерпит существенных изменений. Ключевые события на мировых рынках, которые способны поставить под сомнение сохранение текущего оптимизма, наступят позже, что оставит в силе в ближайшие дни текущее благоприятное отношение к национальной валюте, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«После нейтрального открытия и попыток скорректировать снижение предыдущей недели курс доллара и евро продолжат снижение. Технически в декабре курс доллара может опуститься до 72−73 руб., курс евро — до 88−89 руб. Сегодня, 7 декабря, целью могут выступить пятничные минимумы в 73,75 руб. и 89,65 руб.

Основной движущей силой остаются цены на нефть. Сегодня котировки марки Brent удерживаются на отметках немногим выше $49, что не исключает повторной попытки достичь психологически значимого рубежа в $50 в ближайшие дни.

Сильный спрос в Азии, о чем свидетельствует в том числе и опубликованная утром статистика по внешней торговле Китая, нейтрализует давление продавцов.

На предыдущей неделе ОПЕК+ решила отказаться от запланированного повышения добычи на 1,9 млн барр./сутки и вместо этого ограничиться повышением на 500 тыс. барр./сутки с января с ежемесячным пересмотром его темпов, что нивелировало один из рисков для рубля.

Цены на нефть марки Brent, скорее всего, теперь закрепились в коридоре $44−50 с возможным переносом верхней границы выше. Сейчас баррель нефти оценивается свыше 3600 рублей, в то время как в бюджете заложены 2800 руб., что указывает на недооценку нацвалюты.

Благоприятная внешняя конъюнктура и отошедшие на второй план санкционные риски способствуют тому, что участники рынка стремятся вернуть рубль к его фундаментально более справедливым значениям.

Агентство Bloomberg сообщило, что еще до конца года демократы и республиканцы должны согласовать, а уходящий со своего поста Дональд Трамп готов подписать новый пакет стимулов в размере $908 млрд.

В условиях ухудшения эпидемиологической ситуации и прошедших выборов шансы на его принятие намного выше, чем в предыдущие месяцы. К этому будет подталкивать и неоднозначный отчет по американскому рынку труда, вышедший в пятницу.

Остается поддержка в виде ожиданий одобрения регулятором США использования вакцин против COVID-19 от Moderna и Pfizer/BionTech (это может быть середина декабря), а также заседания ФРС 15−16 декабря.

Вышеупомянутые события могут стать триггером для фиксации прибыли, но до их реализации у рынка есть «индульгенция» как минимум на сохранение на достигнутых уровнях, что не помешает дальнейшему укреплению нацвалюты», — считает эксперт.

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