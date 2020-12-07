Москва, , 09:31 — REGNUM В ноябре 2020 года чаще всего на российском рынке кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) продавалась модель Hyundai Creta. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

За отчётный месяц в России были реализованы 7692 единицы новых Hyundai Creta. Таким образом, за год продажи этого кроссовера выросли на 6%.

На втором месте по реализации машин сегмента SUV в России находится Lada 4×4. Их в прошлом месяце дилерам удалось реализовать в количестве 3513 единиц. Это на 20% больше, чем годом ранее. Тройку лидеров в данном модельном рейтинге замыкает кроссовер Renault Duster с результатом 3453 проданные машины.

Кроме того, в пятёрку самых покупаемых в РФ моделей сегмента SUV вошли Volkswagen Tiguan (3310 ед; — 11%) и Toyota RAV4 (3309 ед.; +24%).

В общей сложности за первые десять месяцев нынешнего года в стране было продано 578 045 единиц новых кроссоверов и внедорожников — на 3% меньше, чем год назад.

Напомним, по данным АЕБ, с января по октябрь 2020 года доля проданных новых кроссоверов и внедорожников в России выросла до 48,3% по сравнению с долей автомобилей остальных сегментов.

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