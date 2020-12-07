Ташкент, , 09:23 — REGNUM По итогам января — октября 2020 года в Узбекистане произведено 8,8 млн тонн цемента, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в государственном комитете по статистике.

Среди регионов Узбекистана на долю Ташкентской области приходится 46,7% от общего объема производства, на долю Навоийской области — 35,1%, Ферганской области — 12,8%. За отчетный период объем экспорта цементной продукции составил $27,6 млн, импорта — $105,5 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября в Узбекистане наблюдался резкий рост цен на цемент. Это связано с приостановкой деятельности АО «Кувасайцемент» и АО «Ахангаранцемент».