Москва, , 09:13 — REGNUM В ноябре 2020 года российские автолюбители приобрели 945 машин бренда KIA в рамках программы перепродаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен». Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Таким образом, в прошлом месяце в России продажи сертифицированных автомобилей KIA увеличились на 26% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

В общей сложности по программе «KIA Уверен» за одиннадцать месяцев нынешнего года в стране было приобретено более 7900 автомобилей. Это на 8% больше, чем год назад.

На данный момент в России по программе «KIA Уверен» работают 134 официальных дилера. В рамках данной программы реализуются автомобили в возрасте до пяти лет, которые имеют пробег до 150 тыс. км. В программе могут участвовать только автомобили официально ввезённые в страну и проданные впервые у официального дилера KIA.

Напомним, в ноябре текущего года дилеры компании KIA в РФ продали 21 012 новых автомобилей, что на 7,1% больше, чем год назад.

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